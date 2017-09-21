Сейсмологи предрекли Мексике новые землетрясения

ВЛАДИВОСТОК/ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 сен – РИА Новости. Новые сейсмособытия такой же или меньшей силы возможны в Мексике, которая пострадала от мощного землетрясения магнитудой 7,1, рассказали РИА Новости российские сейсмологи Дальнего Востока – региона, где также часто происходят землетрясения.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике. Сейсмособытие магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.

Повторения будут



Землетрясение магнитудой 7,1, произошедшее в Мексике 19 сентября, было зарегистрировано всей сетью сейсмостанций Сахалинского филиала Геофизической службы РАН, рассказала РИА Новости специалист сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семеня.

По ее словам, толчок 19 сентября – это афтершок более сильного сейсмособытия, которое произошло там же 8 сентября.

"Возможно, это один из самых сильных афтершоков. Повторения будут. Возможно, такие же, возможно – меньшей силы. Как правило, сильные толчки могут продолжаться в течение месяца после основного землетрясения. А более слабые афтершоки – год и более. Это свидетельство интенсивно продолжающейся афтершоковой активности", — сказала Семеня.

Она добавила, что то же самое было и после Нефтегорского землетрясения 1995 года на Сахалине, тогда после основного толчка магнитудой 7,2 довольно сильные толчки продолжались более года.

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Прогнозы

Представитель Регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами также рассказал РИА Новости о том, что возможны новые толчки, однако меньшей силы.

"Мексика находится в сейсмоактивном районе, где много разломов. Вообще на всем побережье Тихого океана расположено большое количество вулканов – это Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо. И здесь постоянно происходят соответствующие процессы, иногда — большой интенсивности, как в Мексике. Они происходят не часто, но, как сейчас, порой разрушительны", — сказал сейсмолог.

По его словам, возможно, что в Мексике произойдут новые толчки, но, скорее всего, в ближайшее время они будут не очень сильные.

"Мощные толчки бывают не так часто, может, повторятся через несколько лет или несколько десятков лет. Для точных прогнозов нужны вычисления, изучение сейсмической обстановки района, нужно отслеживать периодичность толчков. Мексику будет трясти – да, но в ближайшее время не так сильно", — полагает собеседник.

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