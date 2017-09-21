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Сейсмологи предрекли Мексике новые землетрясения

Сюжет:
Серия землетрясений в Мексике (107)
07:0121.09.2017
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийЗемлетрясение в Мексике. Архивное фотоЗемлетрясение в Мексике. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский

ВЛАДИВОСТОК/ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 сен – РИА Новости. Новые сейсмособытия такой же или меньшей силы возможны в Мексике, которая пострадала от мощного землетрясения магнитудой 7,1, рассказали РИА Новости российские сейсмологи Дальнего Востока – региона, где также часто происходят землетрясения.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике. Сейсмособытие магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.

Повторения будут

Землетрясение магнитудой 7,1, произошедшее в Мексике 19 сентября, было зарегистрировано всей сетью сейсмостанций Сахалинского филиала Геофизической службы РАН, рассказала РИА Новости специалист сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семеня.

Спасатель ищет выживших после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017
© AFP 2017 / Ronaldo Schemidt
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По ее словам, толчок 19 сентября – это афтершок более сильного сейсмособытия, которое произошло там же 8 сентября.

"Возможно, это один из самых сильных афтершоков. Повторения будут. Возможно, такие же, возможно – меньшей силы. Как правило, сильные толчки могут продолжаться в течение месяца после основного землетрясения. А более слабые афтершоки – год и более. Это свидетельство интенсивно продолжающейся афтершоковой активности", — сказала Семеня.

Она добавила, что то же самое было и после Нефтегорского землетрясения 1995 года на Сахалине, тогда после основного толчка магнитудой 7,2 довольно сильные толчки продолжались более года.

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© Ruptly 2017 Associated Press
Первые моменты землетрясения в Мексике и спасательная операция на руинах

Прогнозы

Представитель Регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами также рассказал РИА Новости о том, что возможны новые толчки, однако меньшей силы.

Люди остаются на улицах после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017
© AFP 2017 / Yuri Cortez
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"Мексика находится в сейсмоактивном районе, где много разломов. Вообще на всем побережье Тихого океана расположено большое количество вулканов – это Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо. И здесь постоянно происходят соответствующие процессы, иногда — большой интенсивности, как в Мексике. Они происходят не часто, но, как сейчас, порой разрушительны", — сказал сейсмолог.

По его словам, возможно, что в Мексике произойдут новые толчки, но, скорее всего, в ближайшее время они будут не очень сильные.

"Мощные толчки бывают не так часто, может, повторятся через несколько лет или несколько десятков лет. Для точных прогнозов нужны вычисления, изучение сейсмической обстановки района, нужно отслеживать периодичность толчков. Мексику будет трясти – да, но в ближайшее время не так сильно", — полагает собеседник.

Подробнее о крупных землетрясениях в мире в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>

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