Вопрос закрыт: соглашение по Ирану выполняется

ООН, 21 сен — РИА Новости. Более чем через два года после достижения исторического соглашения по иранской ядерной программе вопрос оказался снова в центре внимания мировой общественности: тему поднял президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН, однако президент Ирана Хасан Роухани объявил ее закрытой.

В своем выступлении в первый день сессии высокого уровня Генассамблеи ООН Трамп назвал Иран "страной-изгоем", а ядерное соглашение с Тегераном — "позором США". Позднее госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил о необходимости изменения ядерной сделки с Ираном.

Затем последовало еще более решительное, но не очень ясное заявление президента США по участию страны в соглашении с Ираном. "Я принял решение", — сказал он журналистам в среду. Однако в среду внимание уже было приковано к президенту Ирана, который жестко ответил американскому лидеру.

Извинений, а не изменений



Речь президента США в ООН Роухани, выступая с той же трибуны, назвал абсурдной и полной ненависти, а позже потребовал "от господина Трампа извинений перед народом Ирана" за свои слова. Президент Ирана поспешил заверить международное сообщество, что Тегеран не будет первым нарушать соглашение по ядерной программе, но решительно ответит на его нарушение любой из сторон.

"Будет очень жаль, если это соглашение уничтожит "изгой-новичок" в мире политики. Мир лишится большой возможности", — апеллировал Роухани к Трампу его же "оружием". Возможность встречи с представителями администрации Трампа для обсуждения ядерной сделки иранский лидер исключил.

Выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке, Роухани заявил, что вопрос о ядерной сделке Ирана закрыт, в договоре не может быть изменений. Он предупредил, что отказ Вашингтона от ядерной сделки откроет Тегерану путь "для любых действий". При этом Роухани заверил, что возможность обращения к ядерному оружию не рассматривается, потому что оружие массового уничтожения "противоречит нашим религиозным стандартам". "Иран никогда не пытался и не будет пытаться работать над ядерным оружием", — подчеркнул иранский лидер.

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне заявил, что встревожен непримиримой позицией Вашингтона в отношении Тегерана и заключенного при международном посредничестве соглашения.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступивший в ООН после Трампа, назвал соглашение "крепким и надежным". На следующий день Макрон позицию страны повторил. "Как я сказал, мы должны сохранить соглашение 2015 года, потому что оно хорошее. Отменить его будет ошибкой", — сказал он журналистам в ООН. А вот на вопрос о том, уведомил ли его американский коллега о намерении выйти из соглашения, отвечать отказался.

Соглашение выполняется



Позиции Вашингтона по данному вопросу разошлись не только с Тегераном, но и с европейскими партнерами. В такой атмосфере главы МИД Германии, Китая, России и Франции (от Великобритании — представитель по Ближнему Востоку) шли на встречу с министром иностранных дел Ирана в среду вечером.

За полтора часа министерских переговоров или удалось сгладить острые углы, или же вышедшая к журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини решила не выносить сор из избы. Дискуссию она назвала "открытой и честной", участники которой согласились, что "все стороны на данный момент полностью выполняют соглашение". "Нарушений нет, и я искренне надеюсь, что так будет и дальше", — сказала она.

Вопрос о приверженности США соглашению с Тегераном также обсуждался на встрече "шестерки" и Ирана, отметила Могерини. Пессимистичный сценарий она предпочла не рассматривать, и, по ее словам, также настроены и участники соглашения: вопрос о действиях на случай выхода США из сделки не обсуждался.

По словам Могерини, в том виде, в котором оно было согласовано, соглашение работает, остаются отдельные моменты, которые могут обсуждаться за рамками СВПД.

Как в свою очередь сообщил в Facebook МИД РФ, Лавров заявил, что Россия будет содействовать поддержанию устойчивости соглашения по иранской ядерной программе.

"В ходе мероприятия был рассмотрен последний доклад генерального директора МАГАТЭ Ю. Амано, подтверждающий строгое выполнение Ираном своих обязательств по СВПД. Это формирует благоприятные условия для обеспечения полноценной реализации тех возможностей, которые открывает данная договоренность в экономической, политической сферах, а также в области безопасности", — отмечалось в сообщении.

Решение за Трампом



Критика США иранской сделки на ее выполнении не сказалась, заверил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По итогам переговоров он заявил журналистам, что США полностью соблюдают соглашение и того же ожидают от Ирана.

При этом, он высказал опасения в связи с теми положениями сделки, которые имеют срок действия. Нынешнее соглашение рассчитано на 10 лет. "Фактически мы открыли отсчет времени к тому, чтобы Иран возобновил свою ядерную программу", — сказал госсекретарь.

По его словам, Трамп тщательно изучает, служит ли соглашение по ядерной программе Ирана интересам США. "Президент говорил, что уже принял решение, но ни с кем извне его не обсуждал", — отметил Тиллерсон.