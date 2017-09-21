В Мехико рестораны начали бесплатно кормить спасателей

Пункт раздачи бесплатной еды спасателям и пострадавшим от землетрясения в Мексике. 20 сентября 2017 года

Пункт раздачи бесплатной еды спасателям и пострадавшим от землетрясения в Мексике. 20 сентября 2017 года

МЕХИКО, 21 сен – РИА Новости. Часть ресторанов в Мехико, пострадавшем от сильного землетрясения, в среду начала предлагать бесплатную еду спасателям и добровольцам, продолжающим разбирать завалы, сообщает издание Universal.

Многие из этих далеко не самых дешевых и модных заведений находятся в районах города Рома и Кондеса, которые сильно пострадали от толчков. В залах некоторых других ресторанов открыты временные пункты сбора помощи пострадавшим от стихии. Кроме того, еду и горячие напитки раздают в специальных пунктах прямо на улицах.

В социальных сетях мексиканцы распространяют информацию о необходимой в том или ином пункте помощи или нехватке каких-либо материалов, организованных местах для ночлега людей и местонахождении потерявшихся людей. Кроме того, информацию о местах приема помощи, ночлега или пострадавших зданиях можно получить на специальных гугл-картах.

Сервис такси Uber в среду объявил о возможности двух бесплатных поездок для своих пользователей в центры сбора помощи, временные места для ночлега и госпитали в городах Мехико, Пуэбла и Куэрнавака. Учебные заведения в Мехико, штатах Пуэбла и Тласкала останутся закрытыми до понедельника, 25 сентября.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly 2017 Associated Press Первые моменты землетрясения в Мексике и спасательная операция на руинах

По меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике магнитудой 7,1, которое произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.

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