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СМИ узнали о намерении Трампа аннулировать ядерную сделку с Ираном

05:2521.09.2017
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© РИА Новости / Нэнси СисельПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы аннулировать ядерную сделку с Ираном, сообщил в среду телеканал NBC со ссылкой на собственные источники.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тиллерсон заявил, что Иран угрожает стабильности на Ближнем Востоке

Ранее по итогам министерской встречи на полях Генассамблеи ООН глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Совместный всеобъемлющий план действий, выработанный в 2015 году в том числе и США, работает, сделка сохранена и возобновления переговоров по соглашению не требуется. В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США полностью соблюдают соглашение по иранской ядерной программе и того же ожидают от Ирана. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия будет содействовать поддержанию устойчивости соглашения по иранской ядерной программе.

По данным телеканала, Трамп примет решение до 15 октября и откроет для американских законодателей "окно" в 60 дней, в течение которых они должны будут решить, вводить ли вновь санкции против Ирана, снятые в рамках ядерной сделки с Тегераном.

Сам Трамп в среду сообщил журналистам, что уже принял решение, но не сказал, какое именно. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что глава государства не поделился этим решением ни с кем за пределами своей команды.

Президент США Дональд Трамп выступает на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, Нью-Йорк. 19 сентября 2017
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
Трамп назвал Иран "страной-изгоем", которая экспортирует насилие

Согласно источникам NBC, Трамп нацелен на то, чтобы не поддерживать нынешний статус-кво, но рассматривает еще один вариант действий. По их данным, он дает возможность европейским союзникам США 90 дней на возобновление переговоров по ядерной программе Ирана. При этом подчеркивается, что представители администрации пока еще обсуждают это с европейцами и с членами конгресса США.

Как отмечается, Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

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