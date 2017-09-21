Китай готов оказать гумпомощь пострадавшим от бедствий Мексике и Доминикане

ПЕКИН, 21 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Правительство Китая готово оказать необходимую экстренную гуманитарную помощь пострадавшим от недавних стихийных бедствий Мексике, Доминиканской республике и островному государству Антигуа и Барбуда, говорится в заявлении на сайте министерства коммерции КНР.

"В последнее время сильное землетрясение в Мексике, мощные ураганы в Доминиканской республике и Антигуа и Барбуда принесли к значительным человеческим потерям и существенному материальному ущербу. Правительство Китая приняло решение немедленно активировать механизм реагирования на чрезвычайные ситуации и по мере необходимости трех стран готово предоставить необходимую гуманитарную помощь в кратчайшие сроки", — говорится в заявлении.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. Жертвами землетрясения по последним данным стали по меньшей мере 230 человек.

Ураган "Мария" вызвал серьезные наводнения в некоторых частях острова Пуэрто-Рико и продвигается к Доминиканской республике. Ранее сообщалось, что весь остров с населением более 3 миллионов человек остался без электричества.

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