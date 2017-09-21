В Мексике назвали страны, помогающие после землетрясения

МЕХИКО, 21 сен – РИА Новости. МИД Мексики назвал в среду страны, которые уже оказывают или планируют оказать помощь после разрушительного землетрясения в стране.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.

"Высококлассно подготовленные спасательные команды из Сальвадора и Панамы уже прибыли в Мексику, команды из Эквадора, Гондураса и Испании находятся в пути", — говорится в сообщении МИД.

Кроме того, сообщается, что своих спасателей пришлет Колумбия, а Чили направит сертифицированных ООН техников для анализа разрушений. Германия также готовится к отправке своих технических специалистов, говорится в сообщении ведомства. "Аргентина, Коста-Рика и Перу также проявили готовность помочь в ближайшие дни", – отмечает МИД Мексики.

Ранее министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай сообщил, что помощь его стране после землетрясения оказывают США, Израиль и Япония, однако теперь его ведомство уточнило, что эта помощь только должна прибыть в страну в ближайшее время.

Глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил, что центральный аэромобильный отряд спасателей и мобильный госпиталь приведены в готовность для возможного оказания помощи пострадавшим при землетрясении в Мексике в случае поступления соответствующего обращения. На просьбу РИА Новости прокомментировать это сообщение в дипломатическом ведомстве Мексики ответили, что пока не располагают информацией о возможном прибытии помощи из России.

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