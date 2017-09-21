В Мексике назвали страны, помогающие после землетрясения

МЕХИКО, 21 сен – РИА Новости. МИД Мексики назвал в среду страны, которые уже оказывают или планируют оказать помощь после разрушительного землетрясения в стране.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.
"Высококлассно подготовленные спасательные команды из Сальвадора и Панамы уже прибыли в Мексику, команды из Эквадора, Гондураса и Испании находятся в пути", — говорится в сообщении МИД.
Кроме того, сообщается, что своих спасателей пришлет Колумбия, а Чили направит сертифицированных ООН техников для анализа разрушений. Германия также готовится к отправке своих технических специалистов, говорится в сообщении ведомства. "Аргентина, Коста-Рика и Перу также проявили готовность помочь в ближайшие дни", – отмечает МИД Мексики.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник вечером на юго-востоке Мексики. Подземные толчки были зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск).
Эпицентр находился в 49 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 км от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.
Мощное землетрясение в Мексике повлекло за собой одиннадцать афтершоков, самый сильный из которых был магнитудой 4,0.
Подземные точки привели к масштабным разрушениям во многих городах страны, в том числе и в столице, где МВД ввело чрезвычайное положение после землетрясения.
По данным главы национальной аварийно-спасательной службы Мексики, в результате землетрясения погибли 216 человек: 86 в Мехико, 71 в Морелосе, 43 в Пуэбле, 12 в штате Мехико, трое в Герреро и один в Оахаке.
Министр образования Мексики Аурелио Нунье сообщил, что не менее 30 человек, в том числе дети, погибли при обрушении школы в Мехико.
По меньшей мере 100 человек после землетрясения оказались заблокированы под обломками семиэтажной швейной фабрики в мексиканской столице.
По всему Мехико сейчас идут разборы завалов. Для этого в город введены силы армии и морской пехоты, задействован так называемый план Marina, в рамках которого военные оказывают помощь пострадавшим.
Спасатели просят окружающих соблюдать тишину, чтобы услышать голоса выживших, оказавшихся под завалами и обломками зданий.
Сразу после землетрясения работа сотовой связи в Мехико была наружена.
В результате землетрясения порядка четырех с половиной миллионов человек в Мексике остались без света. К утру 20 сентября электроснабжение в пострадавших районах было восстановлено на 73%.
Сотни горожан принимают участие в разборе завалов и собирают продукты питания для нуждающихся.
Папа Римский Франциск выразил солидарность с населением Мексики, пережившей "ужасное землетрясение", предложив молиться за его жертв и всех, кто помогает пострадавшим.
Соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями в Мексике выразил и генсек ООН Антониу Гутерреш. В заявлении говорится, что Организация Объединенных Наций готова оказать помощь пострадавшей стране. Помощь в ликвидации последствий землетрясения Мексике также предложили США, Великобритания, Израиль, Япония и Турция.
Президент России Владимир Путин в телеграмме мексиканскому коллеге выразил соболезнования в связи с произошедшим землетрясением, отметив готовность России оказать помощь в ликвидации последствий подземных толчков и в поиске пропавших под завалами.
Ранее министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай сообщил, что помощь его стране после землетрясения оказывают США, Израиль и Япония, однако теперь его ведомство уточнило, что эта помощь только должна прибыть в страну в ближайшее время.
Глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил, что центральный аэромобильный отряд спасателей и мобильный госпиталь приведены в готовность для возможного оказания помощи пострадавшим при землетрясении в Мексике в случае поступления соответствующего обращения. На просьбу РИА Новости прокомментировать это сообщение в дипломатическом ведомстве Мексики ответили, что пока не располагают информацией о возможном прибытии помощи из России.
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