Тиллерсон сделал комплимент главе МИД Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 21 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа образованным человеком.

Ранее у Тиллерсона состоялась первая встреча с Зарифом в рамках встречи министров иностранных дел "шестерки" и Ирана.

Госсекретарь США отметил, что "иранский народ очень образованный, как и его руководство", и Зариф "относится к этой категории" людей.

"Но у нас очень разные взгляды на эти отношения (Ирана и США — ред.). Я думаю, во многих смыслах одни из главных вызовов для нас — нахождение понимания, что определяет американо-иранские отношения", — сказал Тиллерсон журналистам.

Говоря о первой встрече с Зарифом, он отметил, что это "была хорошая возможность пожать друг другу руки". "Тон дискуссии был очень по существу, без крика, мы не кидались друг в друга обувью. Это однозначно не был злой тон", — добавил госсекретарь США.