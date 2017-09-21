Убийца "Мисс Гондурас" и ее сестры получил 45 лет тюрьмы

МЕХИКО, 21 сен – РИА Новости. Плутарко Руис, убивший в 2014 году бывшую "Мисс Гондурас" Марию Хосе Альварадо и ее сестру Софию, был приговорен в среду судом Гондураса к 45 годам тюрьмы, говорится в сообщении судебной инстанции.

В материале отмечается, что 15 лет тюрьмы Руис получил за смерть королевы красоты, а за совершенное убийство ее сестры — еще 30 лет тюремного срока.

После своего задержания Руис признался, что убил свою девушку Софию, потому что она танцевала с другим мужчиной на празднике на одном из курортов центральноамериканской страны.

После громкой ссоры он достал пистолет и выстрелил сначала в Софию, а потом и в ее сестру Марию, которая пыталась убежать. Руис сам привел полицейских к берегу реки, где он и его сообщник похоронили тела.