На встрече с "шестеркой" не обсуждали двусторонние отношения США и Ирана

ООН, 21 сен — РИА Новости. Двусторонние отношения Вашингтона и Тегерана не обсуждались на министерской встрече Ирана с "шестеркой" международных посредников, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров.

"Если США и Иран захотят устроить многосторонние переговоры об их двусторонних отношениях — буду рада создать для этого основу. Но данный вопрос не обсуждался на сегодняшней встрече", — сказала Могерини журналистам.

Министерская встреча прошла "на полях" 72-й сессии Генассамблеи ООН.

По ее итогам Могерини заявила, что Совместный всеобъемлющий план действий, выработанный в 2015 году в том числе и США, работает, сделка сохранена и возобновления переговоров по соглашению не требуется.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы.