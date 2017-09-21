У здания совета по экономике Каталонии остаются несколько сотен митингующих

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. Архивное фото

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. Архивное фото

МАДРИД, 21 сен – РИА Новости. Несколько сотен человек, протестующих у здания совета по экономике Каталонии, отказываются расходиться, несмотря на официальное завершение акции, сообщает La Vanguardia.

В здании в настоящее время находятся сотрудники Гражданской Гвардии, которые в течение всего дня проводили обыски.

Полиция оттеснила протестующих от входа, чтобы создать коридор безопасности для того, чтобы сотрудники Гражданской Гвардии могли покинуть здание. Молодые люди в ответ начали забрасывать полицию бутылками. В ходе столкновений один человек пострадал, он госпитализирован.

"Мы проголосуем!" — скандируют молодые люди.

Официально о завершении митинга было объявлено в 00.00 (01.00 мск). Главы националистических общественных организаций Каталонская национальная ассамблея и Òmnium Cultural Жоржи Санчес и Жоржи Куишар призвали митингующих к "постоянной мобилизации", начиная с четверга. Они объявили, что новый митинг состоится в 12.00 (13.00 мск) у Триумфальной арки, которая расположена рядом с Высшим судом Каталонии.

Всего в митинге, который с утра проходил перед зданием совета, приняли участие 40 тысяч человек.

Гражданская Гвардия в среду провела спецоперацию, связанную с подготовкой "референдума о независимости". Задержаны 14 человек, проведен 41 обыск.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

Crowd singing "L'estaca" (song against Fascism) in front Manresapic.twitter.com/l0bWMl7TW5 — Help Catalonia (@CataloniaHelp2) 20 сентября 2017 г.

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