Глава МИД КНДР сравнил угрозы Трампа с "лаем собак"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо, который прибыл в Нью-Йорк для в общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН, в резкой форме ответил на заявление президента США Дональда Трампа о возможности "полного уничтожения" Северной Кореи, сообщает агентство "Ренхап".
"Министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что угроза Трампа звучит как "лай собаки", — пишет "Ренхап".
В начале сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Мощность заряда оценена японскими и южнокорейскими военными в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима в 1945 году. Эти ядерные тесты стали шестыми в истории КНДР. В конце августа
В связи с этим Совбез ООН единогласно ввел новые санкции против ООН. Резолюция 2375 установила самый строгий санкционный режим ООН в XXI веке.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.
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