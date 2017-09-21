В Лондоне задержали шестого человека по делу о теракте в метро

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Полиция Великобритании задержала утром в четверг 17-летнего молодого человека по делу о теракте в лондонском метро, общее число задержанных составило шесть человек, сообщает Скотланд-Ярд.

"На сегодняшний момент шесть мужчин были задержаны в соответствии с 41 разделом Закона о терроризме в связи с расследованием", — говорится в заявлении полиции.

В минувшую пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.