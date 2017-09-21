Тиллерсон рассказал о контактах США с КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 21 сен — РИА Новости. США поддерживают "очень ограниченные" контакты с КНДР в ООН, заявил в среду на пресс-конференции госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"У нас есть очень и очень ограниченные контакты с их представителем в ООН. Поэтому мы еще должны понять, как будет вести себя человек, принимающий у них решения, или его окружение. И я действительно не знаю ответ на этот вопрос", — сказал он.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.