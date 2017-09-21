Могерини считает, что соглашение по Ирану работает

ООН, 21 сен — РИА Новости. Соглашение по ядерной программе Ирана работает в том виде, в котором оно было согласовано, остающиеся вопросы могут обсуждаться в других форматах, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

По итогам встречи глав МИД Великобритании, Германии, Китая, России, США, Франции с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом Могерини заявила, что относительно выполнения соглашения "нарушений нет, и я искренне надеюсь, что так будет и дальше".

"Соглашение СВПД касается ядерной программы Ирана. Есть другие моменты, которые остаются за рамками соглашения. И эти вопросы могут подниматься в различных форматах", — сказала она журналистам.