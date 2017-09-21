Украинские пограничники спустили собак на представителей ОБСЕ

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подверглись нападению со стороны украинского пограничного пункта, сообщает официальный сайт организации.

В отчете ОБСЕ говорится, что инцидент произошел 17 сентября в Херсонской области. Когда специалисты попытались приблизиться к пограничному пункту, они столкнулись с агрессивными собаками. Это, отмечают в организации, помешало патрулю подойти к контрольно-пропускному пункту.

Наблюдатели попросили командира пограничного наряда отозвать собак, что он сделал. Однако, подчеркивается в отчете, в последующем он дважды отпускал собак, которые бежали за членами патруля.

Как сообщает сайт организации, наблюдатели покинули район невредимыми.

СММ является гражданской миссией, которые занимается наблюдением ситуации и составлением отчетов о происходящем. Минские соглашение устанавливают свободный доступ наблюдателей к пограничным территориям.