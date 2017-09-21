Украинские пограничники спустили собак на представителей ОБСЕ

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подверглись нападению со стороны украинского пограничного пункта, сообщает официальный сайт организации.
Наблюдатели попросили командира пограничного наряда отозвать собак, что он сделал. Однако, подчеркивается в отчете, в последующем он дважды отпускал собак, которые бежали за членами патруля.
Как сообщает сайт организации, наблюдатели покинули район невредимыми.
СММ является гражданской миссией, которые занимается наблюдением ситуации и составлением отчетов о происходящем. Минские соглашение устанавливают свободный доступ наблюдателей к пограничным территориям.
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