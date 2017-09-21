В МИД заявили о настрое на работу с США по Афганистану

ООН, 21 сен — РИА Новости. Россия настроена работать с США по Афганистану, но будет делать выводы о серьезности намерений Вашингтона по делам, а не словам, заявил спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Ранее Кабулов провел встречу с исполняющей обязанности спецпредставителя США по Афганистану Элис Уэллс. Консультации на полях Генассамблеи ООН стали первым подобным российско-американским контактом с момента обнародования новой стратегии США по Афганистану.

"Она (Уэллс) клятвенно заверяла меня, что президент (США Дональд) Трамп настроен сокрушить игиловцев*, аль-каидовцев*, но это слова. Они правильные, но мы словам не верим, мы делам верим… пока ничего прорывного не просматривается", — сказал спецпредставитель президента РФ.

При этом он подчеркнул важность проведения первого контакта по Афганистану с США после прихода администрации Трампа.

"Хорошо, что мы контакт установили, до этого мы не знали даже с кем разговаривать", — отметил Кабулов.

* Террористическая организация, запрещенная в России.