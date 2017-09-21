Черногория осудила ядерные испытания, проводимые КНДР

ООН, 21 сен – РИА Новости. Черногория осуждает ядерные испытания, которые проводит Северная Корея, заявил президент страны Филип Вуянович в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Черногория решительно осуждает ядерные испытания, проводимые Северной Кореей. Рассматриваем их как акт, который нарушает международные обязательства, определенные резолюциями Совета Безопасности. Также это создает серьезную угрозу глобальному миру и безопасности", — отметил Вуянович.

По его словам, Черногория поддерживает дипломатические усилия, направленные на то, чтобы смягчить создавшееся положение дел.

"Призываем Северную Корею полностью выполнять ими же взятые на себя международные обязательства", — заявил Вуянович.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этим Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.