Глава МИД Великобритании не пришел на встречу "шестерки" и Ирана

ООН, 21 сен — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон не присутствует на министерской встрече "шестерки" и Ирана, сообщил РИА Новости источник в делегации.

"Он не присутствует на заседании", — сказал собеседник агентства.

Министерская встреча "шестерки" посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) и Ирана проходит в Нью-Йорке "на полях" 72 сессии Генассамблеи ООН.

Встреча проходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о "вредности" заключенного, в том числе при поддержке Вашингтона, совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП). Лавров накануне заявил о поддержке Москвой соглашения.