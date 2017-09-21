Зариф и Тиллерсон пришли на встречу "шестерки" и Ирана в разном настроении

ООН, 21 сен — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и госсекретарь США Рекс Тиллерсон пришли на переговоры "шестерки" и Ирана в разном настроении.

Зариф, как и ранее на подобных встречах, широко улыбался, даже несмотря на звучащие в последние дни заявления США о желании разорвать соглашение с Тегераном.

Журналисты спросили, ожидаете ли Зариф жесткой полемики и столкновений в дискуссии. Глава МИД Ирана еще раз широко улыбнулся. "Столкновений? Посмотрим", — ответил он и зашел в зал.

Улыбался и глава МИД РФ Сергей Лавров, при этом он предпочел не отвечать на вопрос: "будете ли вы спасать сделку?".

Госсекретарь США, в свою очередь, был мрачен, прошел в зал и даже не оглянулся на журналистов. За него прессе улыбнулась постпред США в ООН Ники Хейли.

Министерская встреча "шестерки" посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) и Ирана проходит в Нью-Йорке "на полях" 72 сессии Генассамблеи ООН.

Встреча проходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о "вредности" заключенного, в том числе при поддержке Вашингтона, совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП). Лавров накануне заявил о поддержке Москвой соглашения.