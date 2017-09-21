Азаров заявил, что Порошенко хочет сорвать миротворческую инициативу Москвы

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что нынешний президент Украины Петр Порошенко хочет сорвать миротворческую инициативу Москвы и добиться полной блокады Донбасса.

Порошенко в среду призывал ООН как можно скорее развернуть силы миротворцев в Донбассе. При этом он подверг критике российское предложение по Донбассу и миротворцам, но на вопрос журналистов о возможном достижении компромисса Порошенко ответил утвердительно.

"Порошенко почему-то посчитал, что мирное население в основном гибнет на границе России и Украины, и предложил именно туда отправить миротворцев. А это — уход от решения проблемы. И его главная идея — сорвать миротворческую инициативу Москвы. Сам он собирается продолжать бомбить Донбасс и хочет полной блокады региона. Причем не только со стороны Украины, но и со стороны России, что является мечтой всех неонацистов на Украине, поскольку позволит зачистить и уничтожить Донбасс", — заявил Азаров газете "Известия".

По мнению Азарова, идея начать миротворческую операцию в ДНР и ЛНР конструктивна и могла бы остановить кровопролитие, но не в той форме, в которой ее предлагает воплотить в жизнь Порошенко.

"Введение миротворцев на линию разграничения уменьшило бы или даже свело к минимуму обстрелы и жертвы. Кроме того, это показало бы, кто является реальным виновником. С этой точки зрения, позитив есть, хотя в какой-то степени это замораживание конфликта, а не его решение", — отметил он.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.