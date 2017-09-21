Лавров провел встречу с главой МИД Бангладеш

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с министром иностранных дел Бангладеш Абулом Хасаном Махмудом Али и обсудил с ним вопросы региональной и двусторонней повестки дня, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Двадцатого сентября "на полях" 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Народной Республики Бангладеш Абулом Хасаном Махмудом Али. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и двусторонней повестки дня", — говорится в сообщении.