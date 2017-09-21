Трамп заявил о возможности предоставления Египту военной помощи

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США могут рассмотреть вопрос о предоставлении военной помощи Египту, заявил в среду президент Дональд Трамп.

В ходе встречи в Нью-Йорке "на поляях" Генеральной ассамблеи ООН с президентом АРЕ Абделем Фаттахом ас-Сиси журналисты спросили Трампа о возможности такой помощи. "Безусловно, мы рассмотрим это", — сказал американский лидер.

С момента свержения в Египте в 2013 году президента Мухаммеда Мурси отношения между Вашингтоном и Каиром переживали период охлаждения. Вашингтон тогда резко ограничил свою поддержку египетским властям и отменил поставку Каиру десяти вертолетов Apache, а затем объявил о приостановке поставок другой военной техники, а также запчастей для нее. Однако уже в апреле этого года администрация США приняла решение возобновить в полном объеме поставки вооружений, а также продолжить выделение ежегодной военной помощи Египту в размере 1,3 миллиарда долларов в год.

Тем не менее, в конце августа СМИ сообщили о том, что США не будут направлять Каиру военную помощь, мотивируя это ситуацией с правами человека.