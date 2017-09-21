Лавров провел встречу с главами МИД стран СЕЛАК

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с министрами иностранных дел стран СЕЛАК (Сообщество стран Латинской Америки и Кариб) и обсудил с ними вопросы международной и региональной повестки, а также наращивание многоплановых связей с Россией, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"На полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась очередная встреча министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с главами внешнеполитических ведомств расширенного "квартета" Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК). Министры обсудили результаты проделанной работы по реализации "дорожной карты" практических направлений взаимодействия в формате Россия-СЕЛАК, принятой по итогам встречи С. В. Лаврова с расширенным "квартетом" Сообщества", — говорится в сообщении.

Стороны отметили продвижение сотрудничества в международных организациях, расширение деловых контактов, реализацию образовательных программ и курсов профессиональной подготовки.

"Был проведен обмен мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня, наращивания многоплановых связей Российской Федерации с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна и их интеграционными объединениями", — добавили в МИД РФ.