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США выступили против референдума в Иракском Курдистане

01:3821.09.2017
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© AFP 2017 / Safin HamedИзготовление флага Курдистана в Эрбиле. Архивное фотоИзготовление флага Курдистана в Эрбиле. Архивное фото
© AFP 2017 / Safin Hamed

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США выступают категорически против референдума в Иракском Курдистане и призывают к диалогу с федеральным правительством Ирака, заявил в среду госдепартамент.

Иракский Курдистан. Архивное фото
CC BY 2.0 / Sammy Six / Erbil, Iraqi Kurdistan
Референдум состоится вопреки международному давлению, заявили в Курдистане

"США выступают категорически против референдума о независимости, запланированного правительством Иракского Курдистана на 25 сентября. Все соседи Ирака и почти все мировое сообщество также выступают против него", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Отмечается, что США "призывают лидеров иракских курдов принять альтернативный вариант — серьезный диалог с центральным правительством Ирака при посредничестве США, ООН и других партнеров, по всем вызывающим опасения вопросам, включая отношения между Багдадом и Эрбилем".

Как заявили в госдепе, в случае проведения референдума переговоры между федеральным правительством и властями Иракского Курдистана "будут маловероятными".

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков заявил, что Россия поддерживает территориальную целостность Ирака

В госдепе полагают, что "цена референдума высока для всех иракцев, включая курдов". По данным ведомства, он уже негативно отразился на координации усилий по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*. "Решение проводить референдум в спорных районах особенно дестабилизирует обстановку и ведет к повышению напряженность, что пытаются использовать в своих целях ИГ и другие экстремистские группировки. Статус спорных территорий и границы должны определяться путем диалога, в соответствии с иракской конституцией, а не с помощью односторонних действий или применения силы", — говорится в сообщении.

По мнению госдепа, референдум может негативно отразиться на торговых отношениях между Иракским Курдистаном и соседями в регионе, а также на международной помощи.

Вооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Парламент Ирака не сможет сорвать референдум, заявили в Курдистане

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.

На этой неделе представители США, Франции, Германии и ООН на встрече с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани предложили перенести референдум. Тот заявил, что референдум состоится в назначенный срок, если ему не предложат альтернативы. Барзани 14 сентября сообщил, что получил такую альтернативу от ряда стран Запада, но Высшая комиссия по проведению референдума о независимости позднее отвергла предложение.

Курдский референдум ранее подвергся критике со стороны многих стран региона, включая Ирак, Иран и Турцию. Против него выступила также Лига арабских государств.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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