Лавров встретился с государственным секретарем Сан-Марино

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с государственным секретарем Сан-Марино по иностранным делам, политическим вопросам и юстиции Николой Ренци и обсудил с ним перспективы двусторонних отношений, сообщается на сайте МИД РФ.

"Двадцатого сентября "на полях" 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась беседа министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем Республики Сан-Марино по иностранным делам, политическим вопросам и юстиции Николой Ренци. Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили пути дальнейшего развития российско-санмаринских двусторонних отношений, обменялись мнениями относительно расширения сотрудничества в рамках международных форматов", — говорится в сообщении.