На акцию протеста в Барселоне вышли около 40 тысяч человек

МАДРИД, 20 сен – РИА Новости. В акции протеста в Барселоне около здания департамента экономики и финансов Женералитета, где в среду проходили обыски, принимают участие 40 тысяч человек, сообщает Городская Гвардия.

Митингующие протестуют против проходивших в среду обысков и задержаний, а также требуют от испанских властей дать им возможность принять участие в "референдуме" о независимости автономного сообщества от Испании. Проведение такого референдума незаконно с точки зрения конституции страны.

Акция с самого утра продолжается на пересечении улиц Рамбла-де-Каталуниа и Гран-Виа, вечером число участников увеличилось и расходиться они не собираются. "Этой ночью мы будем спать здесь", — поют собравшиеся. Протестующие установили на одной из машин Гражданской Гвардии палатку.

Ранее глава националистической общественной организации Каталонская национальная ассамблея Жоржи Санчес призвал людей не расходится.

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На кадрах, которые участники митинга выкладывают в социальных сетях, видны Эстелады – неофициальный флаг независимой Каталонии, а также флаги Евросоюза и самодельные бюллетени для голосования за независимость автономного сообщества.

В здании экономического совета остаются несколько сотрудников Гражданской Гвардии, которые проводили обыски, выйти они не могут, поскольку доступ в здание блокируют митингующие.

В Барселоне, равно как и других городах Испании, прошел так называемый "кастрюльный протест".

Менее многочисленные митинги прошли вечером еще в сорока испанских городах, в том числе в Мадриде. В крупных каталонских городах Таррагоне, Жироне и Льейде число протестующих составило от 10 тысяч до 18 тысяч человек.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Гражданская гвардия в среду проводит спецоперацию, связанную с подготовкой референдума. Задержаны 14 человек, проведен 41 обыск.

Barcelona is collapsed by tens of thousands who are protesting against the repression of the Spanish state. pic.twitter.com/b0L8jOL7Cm — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 20 сентября 2017 г.

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