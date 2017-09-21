МЕХИКО, 21 сен – РИА Новости. Мексиканский Красный крест рассчитывает на помощь России в преодолении последствий мощного землетрясения, обрушившегося на Мексику, заявил РИА Новости национальный координатор по общественным связям и имиджу организации Рафаэль Гонсалес Домингес.
Землетрясение магнитудой 7,1 унесло жизни, по последним данным, 225 человек. Под завалами разрушенных зданий остаются люди, на месте обрушений продолжаются спасательные работы. Президент Энрике Пенья Ньето объявил трехдневный национальный траур в память о жертвах землетрясения.
"Нам будет нужно много помощи, и мы правда были бы благодарны поддержке властей России, других инстанций, которые могли бы принять участие (в помощи), предпринимателям. Помощь очень приветствовалась бы, в первую очередь, материальная, это то, чего нам очень не хватает", — сказал Гонсалес Домингес.
По его мнению, федеральное правительство Мексики должно обратиться с призывом к мировому сообществу оказать помощь стране.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник вечером на юго-востоке Мексики. Подземные толчки были зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск).
Эпицентр находился в 49 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 км от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.
Мощное землетрясение в Мексике повлекло за собой одиннадцать афтершоков, самый сильный из которых был магнитудой 4,0.
Подземные точки привели к масштабным разрушениям во многих городах страны, в том числе и в столице, где МВД ввело чрезвычайное положение после землетрясения.
По данным главы национальной аварийно-спасательной службы Мексики, в результате землетрясения погибли 216 человек: 86 в Мехико, 71 в Морелосе, 43 в Пуэбле, 12 в штате Мехико, трое в Герреро и один в Оахаке.
Министр образования Мексики Аурелио Нунье сообщил, что не менее 30 человек, в том числе дети, погибли при обрушении школы в Мехико.
По меньшей мере 100 человек после землетрясения оказались заблокированы под обломками семиэтажной швейной фабрики в мексиканской столице.
По всему Мехико сейчас идут разборы завалов. Для этого в город введены силы армии и морской пехоты, задействован так называемый план Marina, в рамках которого военные оказывают помощь пострадавшим.
Спасатели просят окружающих соблюдать тишину, чтобы услышать голоса выживших, оказавшихся под завалами и обломками зданий.
Сразу после землетрясения работа сотовой связи в Мехико была наружена.
В результате землетрясения порядка четырех с половиной миллионов человек в Мексике остались без света. К утру 20 сентября электроснабжение в пострадавших районах было восстановлено на 73%.
Сотни горожан принимают участие в разборе завалов и собирают продукты питания для нуждающихся.
Папа Римский Франциск выразил солидарность с населением Мексики, пережившей "ужасное землетрясение", предложив молиться за его жертв и всех, кто помогает пострадавшим.
Соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями в Мексике выразил и генсек ООН Антониу Гутерреш. В заявлении говорится, что Организация Объединенных Наций готова оказать помощь пострадавшей стране. Помощь в ликвидации последствий землетрясения Мексике также предложили США, Великобритания, Израиль, Япония и Турция.
Президент России Владимир Путин в телеграмме мексиканскому коллеге выразил соболезнования в связи с произошедшим землетрясением, отметив готовность России оказать помощь в ликвидации последствий подземных толчков и в поиске пропавших под завалами.
"Пока правительство работает с флотом, армией, силами гражданской обороны, с частными структурами. Приоритет – это продолжать поиск людей под обломками и спасать жизни", – отметил представитель Красного креста.
Он отметил, что следующий этап помощи должен заключаться в оказании помощи тем, кто остался без жилья и пищи, и на этом этапе Мексике может понадобиться международная помощь.
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