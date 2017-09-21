МЕХИКО, 21 сен – РИА Новости. Мексиканский Красный крест рассчитывает на помощь России в преодолении последствий мощного землетрясения, обрушившегося на Мексику, заявил РИА Новости национальный координатор по общественным связям и имиджу организации Рафаэль Гонсалес Домингес.

Землетрясение магнитудой 7,1 унесло жизни, по последним данным, 225 человек. Под завалами разрушенных зданий остаются люди, на месте обрушений продолжаются спасательные работы. Президент Энрике Пенья Ньето объявил трехдневный национальный траур в память о жертвах землетрясения.

"Нам будет нужно много помощи, и мы правда были бы благодарны поддержке властей России, других инстанций, которые могли бы принять участие (в помощи), предпринимателям. Помощь очень приветствовалась бы, в первую очередь, материальная, это то, чего нам очень не хватает", — сказал Гонсалес Домингес.

По его мнению, федеральное правительство Мексики должно обратиться с призывом к мировому сообществу оказать помощь стране.

"Пока правительство работает с флотом, армией, силами гражданской обороны, с частными структурами. Приоритет – это продолжать поиск людей под обломками и спасать жизни", – отметил представитель Красного креста.

Он отметил, что следующий этап помощи должен заключаться в оказании помощи тем, кто остался без жилья и пищи, и на этом этапе Мексике может понадобиться международная помощь.

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