Лавров встретился с главой МИД Кубы

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей и обсудил с ним вопросы стратегического партнерства и взаимодействия стран в ООН, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Двадцатого сентября в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с министром иностранных дел Республики Куба Б. Родригесом Паррильей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча прошла в "традиционно доверительном, конструктивном ключе". По данным МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-кубинского стратегического партнерства, провели "сверку часов" по основным региональным и международным проблемам, взаимодействию России и Кубы в ООН.