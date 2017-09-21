США и Китай отметили необходимость новых шагов в ответ на действия КНДР

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Вице-президент США Майкл Пенс и глава МИД Китая Ван И на встрече в среду отметили важность резолюций СБ ООН по КНДР и необходимость дополнительных шагов в ответ на действия Пхеньяна, сообщил Белый дом.

Как отмечается в сообщении, поступившем в РИА Новости, оба политика "обсудили растущую угрозу в связи с ядерной и ракетной программами КНДР и повторяющимися дестабилизирующими и провокационными действиями".

"Вице-президент подчеркнул решимость США по оказанию давления на КНДР, чтобы она изменила свое опасное поведение. Стороны подтвердили важность существенного усиления резолюций СБ ООН и принятия дополнительных шагов в ответ на поведение КНДР", — говорится в сообщении.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этим Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.