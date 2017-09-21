Порошенко призвал к скорейшему размещению миротворцев ООН в Донбассе

ООН, 21 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в среду призывал ООН как можно скорее развернуть силы миротворцев в Донбассе. При этом он подверг критике российское предложение по Донбассу и миротворцам, но на вопрос журналистов о возможном достижении компромисса по данному вопросу, Порошенко ответил утвердительно.

Возможен ли компромисс?

Как рассказал замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, предложение Москвы по миротворцам в Донбассе все еще остается "на столе". Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, назвал "абстрактным" несогласие Украины по предложенному Москвой проекту резолюции о миротворцах в Донбассе.

Выступая на заседании Совета безопасности ООН по миротворческим операциям, Порошенко призывал Всемирную организацию как можно скорее развернуть силы миротворцев в Донбассе. По его словам, Украина готова конструктивно принять участие в процессе обмена мнениями по этому вопросу.

"Путь к эффективному миротворчеству и к урегулированию ситуации проходит через безусловный вывод всего иностранного военного персонала, наемников, оружия и средств из Украины", — отметил он.

Техническая оценка

После министерского заседания Порошенко сообщил журналистам, что компромисс по этому вопросу "возможен". Лидер Украины настаивает на том, чтобы миротворцы ООН располагались "на всей территории страны, оккупированной Россией". По его мнению, урегулирование ситуации в Донбассе невозможно без "вывода российских войск" из этого региона.

Президент Украины также призвал генсека ООН направить техмиссию по оценке ситуации на Донбассе для подготовки развертывания миротворческой миссии.

"Хотел бы отметить предложение генеральному секретарю ООН воспользоваться своими полномочиями по уставу и направить миссию в Украину для технической оценки. Исходя из аналитических выводов этой миссии должны быть выработаны возможности присутствия ООН — политического и прочего — на Донбассе. Они должны быть выработаны в рамках СБ ООН. Мы ждем, что такая миссия проведет оценку ситуации", — сказал Порошенко, выступая на министерском заседании СБ ООН по миротворчеству.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.