США заявили России о желании возобновить формат 6+1 по Афганистану

ООН, 21 сен — РИА Новости. США на встрече по Афганистану заявили о желании возобновить формат 6+1, но "он не работает", заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Ранее Кабулов провел встречу с исполняющей обязанности спецпредставителя США по Афганистану Элис Уэллс.

"Они (США — ред.) хотят очень возобновления дискуссии в формате 6+1. Но мы им сказали, что формат этот в том виде, он не работает. Тем более мы расширили московский формат (по Афганистану — ред.) приглашением наших среднеазиатских партнеров, и что мы теперь должны опять отодвинуть наших союзников?", — сказал спецпредставитель президента РФ.

В формат 6+1 входят Россия, США, Пакистан, Индия, Китай, Иран и Афганистан.