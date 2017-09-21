Великобритания пригрозила ООН сокращением финансирования

ЛОНДОН, 21 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания сократит финансирование ООН, если организация срочно не начнет реформы, заявила министр Соединенного Королевства по международному развитию Прити Пател.

"Международная система, если быть честным, не справляется… не отвечает требованиям. Хотя цели и задачи ООН являются вневременными, структура и система, которые у нас есть сегодня, не соответствуют реалиям сегодняшнего дня: угрозам проблемы неустойчивых государств, терроризма, экстремизма, трансграничных конфликтов и меняющегося климата. Более чем 70 последних лет ООН была превращена в множество агентств, организаций с миллиардными затратами, программами и накладными расходами и при этом со слишком малой скоординированностью, неработающей схемой перераспределения ресурсов и неэффективностью оказания помощи", — сказала Пател, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

По ее словам, международные программы ООН не демонстрируют эффективности, отвечающей затраченным на них средствам.

"Начиная со следующего года почти треть от общего объема нашего финансирования развития ООН и гуманитарных агентств будет поставлена в зависимость от достигаемых результатов и прогресса по приоритетным направлениям реформ. От имени британских налогоплательщиков британское правительство намерено направлять наши средства на приоритетные направления ООН, и я призываю другие страны поступать точно также", — сказала министр.

Она подчеркнула, что агентства ООН должны продемонстрировать желание сотрудничать, а также стать "прозрачными и ответственными механизмами", если они хотят продолжать получать финансирование со стороны британских налогоплательщиков.

Великобритания в этом году выделила на финансирование ООН 90 миллионов фунтов стерлингов, а также выделила два миллиарда фунтов в качестве добровольных пожертвований. При этом в этом году Соединенное Королевство направило 700 военнослужащих для участия в миротворческих операциях ООН.