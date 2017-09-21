"Мое тело – мое дело", или Как работает бодипозитив

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Бодипозитив – самый яркий и одновременно самый спорный тренд последних лет в индустрии красоты. Идея о том, что лучше любить себя в своем теле, чем быть быть красивым, но несчастным, выглядит естественной. Но ее противники задают резонный вопрос: если ты полюбил свои несовершенства, стоит ли выставлять их напоказ? Как работает бодипозитив, и почему он зачастую трансформируется в бодинегатив, – в материале РИА Новости.

Брови – точнее, монобровь – киприотской модели Софии Хаджипантели принесли ей публикацию в Harper's Bazaar, 68 тысяч подписчиков в Instagram и сотни комментариев – от восторженно-одобрительных до оскорбительно-ненавистнических. Изначально у Софии были светлые густые брови, однако в один момент девушка перекрасила их в темный цвет и перестала выщипывать. И поняла, что так ей нравится больше. "Я действительно считаю, что так мое лицо выглядит лучше. Если я люблю такой стиль, то позвольте мне его любить", – говорит модель. Некоторые фото Софии помечены хэштегом #bodypositivity ("Бодипозитив"), по которому Instagram выдает более миллиона публикаций.

Публикация от Sophia Hadjipanteli (@sophiahadjipanteli) Апр 23 2015 в 9:22 PDT

Публикация от Sophia Hadjipanteli (@sophiahadjipanteli) Сен 15 2017 в 4:14 PDT

Суть бодипозитива заключается в том, чтобы принимать и любить свое тело и, исходя из этого, жить с собой в гармонии. Это касается тех, кто внешне отличается от общепринятых стандартов красоты и либо не хочет, либо не может этого изменить. В первом случае речь идет о людях, которых устраивает их внешность, но которые подвергаются за это осуждению – пример Софии это иллюстрирует. Во втором — о тех, кто не может своими силами заполучить модельную внешность, например, из-за особенностей обмена веществ, увечий в результате аварий, шрамов после операций, и так далее.



Публикация от Danielle Brooks (@daniebb3) Сен 17 2017 в 7:29 PDT

Одна из целей движения — сформировать в обществе адекватное отношение к тем, кто не подпадает под навязываемые обществу стандарты, и таким образом защитить их от необоснованной травли. При этом бодипозитив не отменяет ухода за собой и самосовершенствования.



Американо-гаитянская блогер и спикер Мама Какс потеряла ногу в возрасте 16 лет, когда ей диагностировали остеосаркому (рак костей) с метастазами в легких. Сейчас ей 27, и у нее есть свой сайт и Instagram со 120 тысячами подписчиков. С помощью соцсетей Какс говорит о позитивном отношении к телу и пытается развенчать общепризнанные представления о том, как должны выглядеть люди с ограниченными возможностями. В 2016 году она приняла участие в первом модном показе в Белом доме.

Публикация от Mama Cāx (@mamacaxx) Июл 21 2017 в 4:06 PDT

🍍 🍸 #mamacax Публикация от Mama Cāx (@mamacaxx) Янв 22 2017 в 4:58 PST

Мишель Эльман к 20 годам пережила 15 хирургических операций в результате развития опухоли и кисты головного мозга, а также проблем с кишечником и гидроцефалии. Операции оставили на теле Мишель множество шрамов. Об опыте принятия своего тела она рассказывает в своем блоге "Scarred Not Scared" ("Со шрамами, но без страха"), который включает статьи на тему "Как справиться с негативными эмоциями", "Слово, которое заставит вас почувствовать себя увереннее", "Гордись собой" и тому подобные.



Публикация от Michelle Elman (@scarrednotscared) Авг 28 2017 в 9:59 PDT

Публикация от Michelle Elman (@scarrednotscared) Сен 12 2017 в 11:10 PDT

В 2017 году 24-летняя Меган Крэбб выпустила книгу "Сила бодипозитива: как перестать изнурять себя диетами, найти гармонию в своем теле и жить", которая стала бестселлером и принесла Меган несколько сотен тысяч подписчиков в Instagram . Прежде чем набрать вес, девушка болела анорексией. В тот момент, когда чрезмерная худоба поставила ее жизнь под угрозу, Меган решилась набрать вес. Этот путь она и описала в своей книге.

Публикация от Megan Jayne Crabbe 🐼 (@bodyposipanda) Окт 25 2016 в 10:04 PDT

К числу знаменитостей, отстаивающих концепции бодипозитива, относятся модели plus size Эшли Грэм, Искра Лоуренс, певица Бет Дитто, писательница Джес Бэйкер. Многие манекенщицы сейчас ратуют за то, чтобы отменить такие понятия, как модель размера "плюс" и "фигура бикини". Бодипозитив часто ассоциируют с феминизмом, тем не менее, у движения нет четкой гендерной принадлежности: среди его сторонников есть как мужчины, так и к женщины.



Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Май 18 2017 в 8:02 PDT

Публикация от i s k r a (@iskra) Сен 6 2017 в 3:32 PDT



Но как и в случае с феминизмом и вегетарианством, бодипозитив в отдельных случаях стал принимать радикальные формы. И вот люди уже встают на тропу войны с индустрией красоты и превращают идею толерантного отношения к своему телу в культ неопрятности. В одном из самых популярных на эту тему пабликов ВКонтакте приводятся тезисы движения: человек может делать со своим телом все что угодно; внешность ничего не говорит о здоровье; необходимости удалять волосы быть не должно; одежду создают для людей, а не наоборот; женщина не обязана "радовать глаз", и прочее. Администраторы сообщества размещают посты вроде "Я целая, мне не нужен кто-то, чтобы меня дополнять", "Как стать фем-активисткой" и подробные разборы исследований о мужчинах и женщинах. Паблик позиционируется как "территория матриархата" с расшифровкой "матриархально-тоталитарный режим" и строго модерируется. Обращение к участницам идет исключительно в женском роде: так, автор превращается в авторку, а админ — в админку.

Публикация от Morgan Mikenas (@i_am_morgie) Мар 4 2017 в 12:00 PST

Публикация от e m i l y bador (@darth_bador) Фев 8 2017 в 1:48 PST

Участницы паблика организуют тематические флешмобы и создают альбомы "Ношу что хочу", "Благодаря феминизму я могу…", "Я люблю себя", "Целлюлит", "В купальнике, и довольна собой" и прочее. Например, в альбом "Мне не стыдно" участницы выкладывают фото тех своих изъянов, которых они не стесняются. Посыл флешмоба следующий: "Нам не стыдно за естественный вид своего тела; за шрамы и следы от акне; за то, что мы не тратим деньги на бесконечные процедуры индустрии красоты; за то, что мы не хотим менять себя, стирая свою индивидуальность, сознательно лишая себя комфорта, чтобы соответствовать недостижимому условному идеалу манекена на витрине роскошного магазина одежды". Альбом заполнен фотографиями жировых складок на животе, небритых ног и подмышек, шрамов после операций.