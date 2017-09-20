Порошенко и Пенс покинули зал перед выступлением Лаврова в Совбезе ООН

Президент Украины Петр Порошенко на саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества в Нью-Йорке, США. 20 сентября 2017

Президент Украины Петр Порошенко на саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества в Нью-Йорке, США. 20 сентября 2017

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Петр Порошенко по очереди покинули зал заседания Совбеза ООН по миротворчеству перед началом выступления Сергея Лаврова.

Глава российского внешнеполитического ведомства во время речи украинского президента также отсутствовал, однако остальные члены российской делегации, включая постпреда России при ООН Василий Небензя и замглавы МИД Геннадия Гатилова, находились в зале.

О чем говорил Лавров

Лавров в своем выступлении заявил о возможности взаимодействия между ООН и ОБСЕ по обеспечению безопасности мониторинговой миссии в Донбассе.

"Есть перспективы и у взаимодействия между ООН и ОБСЕ. Такую возможность предполагает российская инициатива учредить миссию ООН по охране СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины с целью содействия строгому и всеобъемлющему выполнению Минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса", — заявил он.

Он также подчеркнул, что Россия приветствует инициативу ООН по проведению заседания, посвященного реформированию миротворчества всемирной организации. По словам Лаврова, деятельность ООН на этом направлении необходимо адаптировать к современным реалиям.

Дипломат при этом призвал с осторожностью относиться к усилению мандата миротворческих миссий ООН и заявил, что силe "голубые каски” могут применять только в целях самообороны и для защиты мандата.

По его словам, наделение миротворцев дополнительными силовыми полномочиями, например, в Демократической Республике Конго и Мали, не подтверждают то, что принудительные операции миротворцев оправдывают достигнутые результаты.

"Силовые мандаты, если и сохранять такую опцию, должны самым тщательным образом калиброваться под конкретную ситуацию", — подчеркнул Лавров.

Кто еще покидал зал во время заседаний

Это не первый случай, когда делегация покидала зал заседания в знак протеста или по другим соображениям. Днем ранее российские представители на Генасамблее не стали слушать выступление президента Литвы Дали Грибаускайте.

Лидер Литвы ранее заявила в беседе с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, что российско-белорусские учениях "Запад-2017" моделировали реальный конфликт со странами НАТО. В Минобороны назвали эти обвинения абсурдными и не имеющими ничего общего с действительностью.

В июле во время переговоров гуманитарной подгруппы по Донбассу в Минске делегации самопровозглашенных Луганской и Донецкой народной республик, а также России покинули зал заседания в знак протеста против позиции Киева по обмену пленными.

Недовольство представителей Луганска, Донецка и Москвы вызвало заявление о том, что украинские власти будут вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и "Россией-оккупантом". Делегации назвали такую позицию деструктивной и восприняли ее как нежелание проводить обмен.