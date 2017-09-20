МАДРИД, 20 сен – РИА Новости. Проведение референдума о независимости в Каталонии невозможно, власти автономного сообщества должны отказаться от этой "несбыточной мечты", заявил премьер Испании Мариано Рахой.

"В демократических странах голосуют, только чтобы принимать решения с участием всех, слушая все общество. То, что стоит на карте, не политическое требование, а фундамент демократии. Правовое государство действовало и продолжит это делать", — заявил глава кабинета в своем обращении к гражданам.

Он призвал членов женералитета (правительства Каталонии) отказаться от планов голосования 1 октября. "Они знают, что этот референдум невозможно провести. Он никогда не был законным. Пусть они вернутся в рамки закона и демократии", — сказал Рахой.

Премьер призвал прислушаться к интересам большинства каталонцев и "отказать от неподчинения". "Никому не идет на пользу этот постоянный вызов демократии и закону", — добавил Рахой, назвав референдум "несбыточной мечтой".

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.