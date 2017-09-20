В Мадриде проходит акция протеста сторонников референдума о независимости

МАДРИД, 20 сен – РИА Новости. Акции протеста в связи с последними событиями в Каталонии проходят в различных городах Испании, в том числе в Мадриде.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Гражданская гвардия в среду проводит спецоперацию, связанную с подготовкой референдума. Задержаны 14 человек, проведен 41 обыск.

На центральной площади испанской столицы собрались около двух тысяч человек – причем как сторонники проведения голосования, на котором будет поставлен вопрос об отделении автономного сообщества от Испании, так и противники. Между ними выставлены полицейские кордоны.

Собравшиеся на площади сторонники проведения референдума, который они считают "правом решать и определять свое будущее", выкрикивают лозунги с обвинениями центральных властей в диктатуре. Через дорогу, около здания автономного сообщества Мадрид стоят люди с испанскими флагами, скандирующие речевки против сепаратизма.

С утра в различных районах Барселоны, где проходят обыски, состоялись акции протеста. На крупнейшей из них, на пересечении Гран-Виа и Рамбла-де-Каталуниа, по неофициальным данным, собрались 25 тысяч человек. "Первого октября мы проголосуем. Если у нас заберут урны, мы их все равно сделаем. Пусть никто не уходит домой. Это будет длинная и тяжелая ночь", — призвал собравшихся глава общественной организации Каталонская национальная ассамблея, поддерживающей независимость, Жорди Санчес.

Кроме того, о проведении акций сообщили местные организации в других испанских городах. Крупная акция проходит в Бильбао (Страна басков).