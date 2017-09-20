Палестина будет искать новые пути ближневосточного мирного урегулирования

ООН, 20 сен — РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил о намерении начать поиски альтернатив традиционным формам ближневосточного мирного процесса, обвинив Израиль в его саботаже и выстраивании системы апартеида.

Выступая перед Генассамблеей ООН, он, тем не менее, согласился дать шанс посредническим усилиям президента США Дональда Трампа, который обещает вернуть обе конфликтующие стороны за стол переговоров после трехлетнего перерыва и помочь результативному завершению диалога.

"Двугосударственное решение сегодня в опасности. Мы как палестинцы не можем оставаться безучастными перед лицом этой угрозы национальному, политическому и социальному существованию на нашей земле, региональному и международному миру и безопасности. Нам придется предпринять шаги или изыскать альтернативы, чтобы сохранить наше национальное существование и оставить открытыми горизонты для мира", — сказал Аббас.

Он сообщил о намерении в ближайшее время созвать Палестинский национальный совет, высший представительный орган палестинского народа, чтобы провести "стратегическую ревизию" подходов к урегулированию конфликта с Израилем.

"Мы дадим все шансы усилиям президента Дональда Трампа, "квартета" (посредников в составе ООН, ЕС, России и США — ред.) и международного сообщества в целом по достижению исторического соглашения, которое позволит воплотить в жизнь двугосударственное решение — создать Государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, живущее в мире и безопасности бок о бок с Израилем", — сказал Аббас.

"Но если двугосударственное решение будет уничтожено формированием реальности одного государства с двумя системами, апартеидом, неограниченной оккупацией, которая отвергается нашим народом и миром, то это будет провал, и ни у вас, ни у нас не останется выбора, кроме как продолжать борьбу и требовать полных равных прав для всех обитателей исторической Палестины", — заявил он.