Эрдоган заявил, что встретится с Путиным 28 сентября

АНКАРА, 20 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намеченной на 28 сентября встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В понедельник мы проведем телефонный разговор с уважаемым господином Путиным, а в будущий четверг (28 сентября) вместе поужинаем. Обсудим все события, ситуацию в Сирии", — заявил Эрдоган, выступая на деловом форуме в Нью-Йорке в ходе визита в США в среду. Его цитирует агентство Anadolu

Он не уточнил, где именно состоится эта встреча.