ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Остров Пуэрто-Рико полностью обесточен из-за урагана "Мария", сообщил на транслировавшейся по телевидению пресс-конференции глава службы по чрезвычайным ситуациям острова Абнер Гомес.

"100% острова сейчас без электричества", — сказал Гомес. При этом он заявил, что ситуацию с возможными разрушениями оценить пока не удалось. "Информация, которую мы получили, не вселяет оптимизм. Этот шторм уничтожил все на своем пути", — добавил он.

Пуэрто-Рико с населением более 3 миллионов человек имеет статус государства, свободно ассоциированного с США.

Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что ураган "Мария" ослаб до 3-й категории. Еще накануне сила урагана оценивалась в максимальные 5 баллов из 5 возможных.

Ураган перемещается к берегам Доминиканской республики.

При этом "Мария" сохраняет опасность и может вызвать разрушения и наводнения. Постоянная скорость ветра в урагане составляет 185 километров в час.