Аббас призвал ООН установить сроки прекращения израильской оккупации

КАИР, 20 сен — РИА Новости. Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас призвал ООН установить конкретные сроки прекращения израильской оккупации, а не ограничиваться лишь призывами.
"Требую от ООН установить временные рамки прекращения израильской оккупации палестинских территорий ", — сказал Аббас, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Палестинский лидер призвал ООН обеспечить международную защиту палестинцам, проживающим на оккупированных территориях. "Необходимо обеспечить международную защиту палестинцам. Мы не можем защищаться с оружием в руках, у нас нет таких возможностей ", — сказал Аббас.
Аббас также заявил, что Израиль должен признать границы 1967 года и приступить к их демаркации. "После этого Израиль сможет по своему усмотрению использовать свои земли, не нанося урон другой стороне", — добавил он.