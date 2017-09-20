Аббас призвал ООН установить сроки прекращения израильской оккупации

КАИР, 20 сен — РИА Новости. Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас призвал ООН установить конкретные сроки прекращения израильской оккупации, а не ограничиваться лишь призывами.

"Требую от ООН установить временные рамки прекращения израильской оккупации палестинских территорий ", — сказал Аббас, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Палестинский лидер призвал ООН обеспечить международную защиту палестинцам, проживающим на оккупированных территориях. "Необходимо обеспечить международную защиту палестинцам. Мы не можем защищаться с оружием в руках, у нас нет таких возможностей ", — сказал Аббас.

Он напомнил о необходимости признания Государства Палестина полноценным членом ООН. "Ожидаю, что Совет безопасности ООН согласится признать Палестинское государство полноценным членом ООН. Мы каждый день доказываем, что заслуживаем этого", — сказал глава ПНА. Он подчеркнул, что каждый, кто придерживается идеи палестино-израильского урегулирования на принципе сосуществования двух государств, должен признать оба государства.

Аббас также заявил, что Израиль должен признать границы 1967 года и приступить к их демаркации. "После этого Израиль сможет по своему усмотрению использовать свои земли, не нанося урон другой стороне", — добавил он.