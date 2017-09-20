Президент Чехии рассказал, что воспринял приглашение от Путина как награду

ПРАГА, 20 сен – РИА Новости, Александр Куранов. Президент Чехии Милош Земан сообщил в среду сопровождающим его в поездке в США журналистам, что получил приглашение от российского президента Владимира Путина на встречу в Сочи, что он воспринимает как своего рода награду.

"Президент Путин позвал меня в Сочи, и я это с радостью принимаю, потому что это своего рода награда. Но это ничего не меняет в том, что я хотел бы посетить и некоторые регионы (в России), что уже давно пообещал", — сказал Земан. Предполагается, что он прибудет с визитом в Россию 20 ноября. Ранее говорилось, что Земан во время визита посетит Москву, Екатеринбург и Татарстан.

Земан сообщил, что он говорил о своем визите в Россию с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "на полях" генассамблеи ООН в Нью-Йорке и обсудили борьбу с международным терроризмом, а также подготовленную Россией антитеррористическую резолюцию. По словам Земана, Лавров сообщил ему, что против этой резолюции выступили, прежде всего, США, а также Франция и Великобритания, а Китай по отношению к ней занял нейтральную позицию.

"Доводы, приведенные в качестве контраргументов, основаны на том, что данная резолюция нарушала бы свободу слова. Что это могло бы стать некой цензурой интернета", — сказал Земан, уточнив, что резолюция была направлена на борьбу с терроризмом в интернете.

"Я господину министру Лаврову со всеми приличиями сказал, что сомневаюсь в том, что международный терроризм можно было бы победить на страницах интернета. Мое представление (о борьбе с терроризмом) несколько старомодное – "калашников", вертолет, дрон и так далее, но точно не интернет", — сказал Земан.