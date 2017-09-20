Переходный период: в Испании задержали сторонников референдума в Каталонии

МАДРИД, 20 сен – РИА Новости, Елена Шестернина. Испанские власти в среду предприняли решительные действия в попытке не допустить проведения так называемого "референдума о независимости", который женералитет (правительство Каталонии) запланировал на 1 октября, несмотря на то, что плебисцит противоречит конституции страны.

С утра в Каталонии проходят обыски — в том числе в зданиях каталонского правительства. Задержаны 14 человек, среди них Жозеп Мариа Жове, второй человек в окружении заместителя председателя женералитета, одного из старейших защитников идеи независимости Каталонии Жорди Жункераса. Жове является генеральным секретарем кабинета Жункераса по вопросам экономики и финансов.

С утра среды был проведен 41 обыск, в том числе шесть в официальных помещениях каталонского правительства, остальные в компаниях, частных домах и неофициальных офисах. Высший суд Каталонии заявил, что дело значится под грифом "секретно".

В ответ на обыски и задержания председатель женералитета Карлес Пучдемон заявил, что речь идет фактически о введении испанским правительством режима чрезвычайного положения в автономии. Такого же мнения придерживается председатель парламента Каталонии Карме Форкадель, не без усилий которой две недели назад были приняты законы о проведении "референдума" и "переходном периоде". Теперь сама Форкадель, равно как и другие члены президиума парламента, подвергнутся уголовному преследованию — такое решение в среду принял Конституционный суд Испании, единогласно аннулировавший постановления президиума парламента Каталонии, разрешившего проведение голосования в парламенте.

Главная задача

В среду гражданской гвардии удалось решить главную задачу последних двух недель – обнаружить бюллетени для голосования. Причем на складе в Бигес-и-Pиельc (провинция Барселона) было обнаружено 9 894 350 бюллетеней, а население Каталонии (включая несовершеннолетних) составляет 7,5 миллиона человек, а в последних выборах в парламент могли принять участие 5,5 миллиона человек.

Однако отсутствие теперь "официальных" бюллетеней для проведения "референдума" власти Каталонии не смущает. В обращении к народу Карлес Пучдемон призвал все равно участвовать в голосовании 1 октября, что, по его мнению, станет "демократическим ответом" на действия испанских властей. "1 октября мы выйдем из дома, принесем бюллетень и его используем", — сказал глава женералитета. То есть глава правительства Каталонии открытым текстом заявил, что бюллетени, на основании которых власти автономного сообщества собираются провозглашать независимость, избиратели принесут из дома.

Европа не хочет вмешиваться

Европейские страны по-прежнему не спешат комментировать крайне сложную ситуацию, сложившуюся в одной из стран-членов ЕС. Еврокомиссия в среду в который уже раз воздержалась от заявлений по ситуации вокруг подготовки Каталонии к "референдуму о независимости". "По этому вопросу уже высказался председатель (ЕК Жан-Клод) Юнкер, по этому вопросу уже высказался первый вице-председатель (ЕК Франц) Тиммерманс. Нам нечего добавить на данном этапе", — заявил вице-председатель ЕК по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

Общая позиция стран ЕС состоит в том, что каталонская проблема является внутренним делом Испании, если же Каталонии вдруг удастся договорится с Испанским государством и провести согласованный с ним референдум, она перестанет быть частью Евосоюза и встанет "в общую очередь" на членство.

В самой Каталонии эту позицию Брюсселя почему-то упорно не слышат, уверяя, что у него нет полномочий "выкинуть ее из Евросоюза". "Мы находимся в рамках международного права, которое предусматривает право на самоопределение. Есть законная база. Понятно, что испанское государство не разделяет это мнение", — заявил иностранным журналистам Жункерас. По его мнению, Каталония продолжит быть частью Евросоюза, поскольку "в ЕС нет механизма исключения". "Только по собственному желанию. Если нет механизма, как они нас исключат?" — сказал политик.

Протесты

С утра среды в Барселоне проходят многочисленные акции протеста. Наиболее массовый митинг, где собрались несколько тысяч человек, проходит перед зданием совета (министерства) по экономике Каталонии. Наиболее сложная ситуация сложилась перед штаб-квартирой крайне левой националистической партии "Кандидатура народного единства". Там происходили потасовки меду митингующими и полицией. Крупнейшие общественные организации Каталонии – Каталонская национальная ассамблея и Òmnium Cultural – призывают людей приходить на митинги. В Мадриде вечером на центральной площади Пуэрта-дель-Соль также должен состояться митинг в поддержку референдума в Каталонии.

Мнение экспертов

По мнению политолога Ориола Бартоломеуса (Oriol Bartomeus) из Автономного университета Барселоны, вряд ли в Каталонии возможны акции протеста, которые выльются в кровопролитные столкновения между митингующими и представителями сил правопорядка. Бартоломеус преподает на факультете философии и литературы, где большая часть студентов придерживается крайне левых радикальных позиций, то есть является членами или сторонниками партии Arran (молодежное отделение "Кандидатуры народного единства). Однако профессор не считает, что даже наиболее радикальные представители движения за независимость Каталонии могут спровоцировать беспорядки.

"Беспорядков не будет. Если сторонники блока, которые поддерживают независимость, окажутся втянуты в столкновения, то они автоматически лишатся поддержки в регионе", — заявил Бартоломеус РИА Новости. При этом, по мнению политолога, Мадрид совершил огромную ошибку, не дав проголосовать на референдуме в Каталонии еще несколько лет назад, и тем более совершает ошибку, "вооружившись" помощью гражданской гвардии и прокуратуры.

"Применение статьи 155 конституции (де-факто приостановление статуса автономии) будет иметь эффект разорвавшейся бомбы. Среди жителей Каталонии 85% до последнего будут защищать статус автономии – даже если далеко не все из них выступают за независимость", — говорит политолог. "Если такие меры будут применены, то в Каталонии повсеместно будет ощущение, что с Испанией больше делать нечего", что неминуемо приведет к росту числа сторонников независимости, считает политолог.

По мнению российского эксперта, заведующего отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимира Швейцера, "никаких шансов провести референдум (1 октября – ред.) в Каталонии нет". "Референдум — это мероприятие, которое должно быть отмечено в соответствующем законе. Если в государстве такого закона нет, то и все остальное, что называется референдумом, этим референдумом не является", — сказал эксперт РИА Новости.

Между тем источники РИА Новости в Мадриде признают: голосование 1 октября в Каталонии скорее всего не состоится. "Может, какие-то люди и проведут голосование в каких-нибудь деревнях. Но, разумеется, никакого полноценного референдума, имеющего юридические последствия, не будет", — заявляют источники.