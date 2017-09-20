Президент Чехии сравнил Трампа в ООН с учителем, выставлявшим оценки

ПРАГА, 20 сен — РИА Новости, Александр Куранов. Речь американского президента Дональда Трампа на заседании Генассамблеи ООН была похожа на выставление учителем оценок непослушным ученикам, заявил в среду чешский президент Милош Земан журналистам, сопровождающим его в поездке в США.

Накануне с трибуны Генассамблеи Трамп заявил, что США готовы к дальнейшим действиям против Венесуэлы, если правительство этой страны не изменит свой курс. Он также пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. Кроме того, американский президент раскритиковал Совместную программу действий (СВДП), которая позволила два года назад решить иранскую ядерную проблему.

"Я слушал его (Трампа) и говорил себе: так, хорошо, Северная Корея — отвратительная диктатура, ничего не имею против (критики). Ну, а потом (Трамп) шел дальше, Венесуэла, затем Иран — но там уже непонятно, потому что, как известно, санкции (против Тегерана) были ослаблены, и с Ираном было достигнуто определенное соглашение", — сказал Земан.

Далее президент предложил чешским журналистам представить, как Трамп мог бы продолжать в том же духе свое выступление.

"Например, он (Трамп) сказал бы: "А теперь, после Северной Кореи, Венесуэлы и Ирана я должен покритиковать Польшу, потому что она нарушает основы независимой юстиции". А потом (Трамп) пошел бы еще дальше и сказал, что должен покритиковать Чешскую республику, потому что она не пускает на свою территорию мигрантов", — сказал Земан и добавил, что весь вопрос в том, где Трамп при этом остановился бы.

"Все это мне напоминает выставление учителем оценок в школе непослушным ученикам. А международное сообщество не должно быть заложено в стиле "ученик-учитель". Или мы все ученики, или мы все учителя и учим один другого", — подчеркнул президент Чехии.