Президент Чехии сравнил Трампа в ООН с учителем, выставлявшим оценки

ПРАГА, 20 сен — РИА Новости, Александр Куранов. Речь американского президента Дональда Трампа на заседании Генассамблеи ООН была похожа на выставление учителем оценок непослушным ученикам, заявил в среду чешский президент Милош Земан журналистам, сопровождающим его в поездке в США.
"Я слушал его (Трампа) и говорил себе: так, хорошо, Северная Корея — отвратительная диктатура, ничего не имею против (критики). Ну, а потом (Трамп) шел дальше, Венесуэла, затем Иран — но там уже непонятно, потому что, как известно, санкции (против Тегерана) были ослаблены, и с Ираном было достигнуто определенное соглашение", — сказал Земан.
Далее президент предложил чешским журналистам представить, как Трамп мог бы продолжать в том же духе свое выступление.
"Например, он (Трамп) сказал бы: "А теперь, после Северной Кореи, Венесуэлы и Ирана я должен покритиковать Польшу, потому что она нарушает основы независимой юстиции". А потом (Трамп) пошел бы еще дальше и сказал, что должен покритиковать Чешскую республику, потому что она не пускает на свою территорию мигрантов", — сказал Земан и добавил, что весь вопрос в том, где Трамп при этом остановился бы.
"Все это мне напоминает выставление учителем оценок в школе непослушным ученикам. А международное сообщество не должно быть заложено в стиле "ученик-учитель". Или мы все ученики, или мы все учителя и учим один другого", — подчеркнул президент Чехии.