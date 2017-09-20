Санкционное воздействие на КНДР практически исчерпано, заявили в МИД

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Санкционное воздействие на КНДР практически исчерпано, необходимо вести поиск политико-дипломатического решения, говорится в комментарии МИД РФ по итогам состоявшейся на полях Генассамблеи ООН встречи замглавы МИД РФ Геннадия Гатилова и политдиректора МИД Великобритании Карен Пирс.

"Значительное внимание также было уделено ситуации вокруг Корейского полуострова. Гатилов подчеркнул, что санкционный инструментарий воздействия на КНДР практически исчерпан и необходимо вести поиск политико-дипломатической формулы, задействуя, в частности, в этих целях совместное российско-китайское заявление от 4 июля", — говорится в сообщении МИД по итогам встречи.

Стороны также обсудили ситуацию в Сирии. "Акцентирована важность взаимодействия по Сирии с учетом прогресса, достигнутого в рамках процесса в Астане. В этой связи Гатилов обратил внимание на необходимость активной поддержки переговоров на этой площадке, в том числе в решениях СБ ООН", — добавили в министерстве.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела над территорией Японии. В связи с этими событиями Совбез ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.