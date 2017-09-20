Пенс и Порошенко вышли из зала перед выступлением Лаврова в ООН

ООН, 20 сен – РИА Новости. Вице-президент США Майкл Пенс и украинский лидер Петр Порошенко покинули зал заседания Совбеза ООН по миротворческой деятельности перед выступлением главы российского МИД Сергея Лаврова.
В своем выступлении Лавров напомнил о первом принципе деятельности "голубых касок".
"В полной мере сохраняет свою актуальность первый базовый принцип ооновского миротворчества: "голубые каски" могут быть развернуты только с согласия сторон конфликта", — сказал Лавров.
Министр также призвал не "увиливать" от выполнения минских договоренностей, одобренных Совбезом ООН.