Пенс и Порошенко вышли из зала перед выступлением Лаврова в ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров на на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 20 сентября 2017

Глава МИД РФ Сергей Лавров на на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 20 сентября 2017

ООН, 20 сен – РИА Новости. Вице-президент США Майкл Пенс и украинский лидер Петр Порошенко покинули зал заседания Совбеза ООН по миротворческой деятельности перед выступлением главы российского МИД Сергея Лаврова.

В своем выступлении Лавров напомнил о первом принципе деятельности "голубых касок".

"В полной мере сохраняет свою актуальность первый базовый принцип ооновского миротворчества: "голубые каски" могут быть развернуты только с согласия сторон конфликта", — сказал Лавров.

Министр также призвал не "увиливать" от выполнения минских договоренностей, одобренных Совбезом ООН.