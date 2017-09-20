РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Глава аппарата Белого дома слушал речь Трампа в ООН, закрыв лицо руками

20:1520.09.2017
(обновлено: 20:17 20.09.2017)
02380
© AP Photo / Mary AltafferГлава аппарата Белого дома Джон Келли и Меления Трамп среди слушающих речь Дональда Трампа на 72 заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017Глава аппарата Белого дома Джон Келли и Меления Трамп среди слушающих речь Дональда Трампа на 72 заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
© AP Photo / Mary Altaffer

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter обратили внимание на то, что руководитель аппарата Белого дома Джон Келли слушал выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН, закрыв лицо руками. Об этом сообщает агентство Sputnik.

"Джон Келли, видимо, испытал своего рода экзистенциальный кризис во время речи Трампа в ООН", — пишет Kyle_Feldscher.

​Некоторые пользователи решили, что из-за Трампа у отставного генерала не задался день.

"Плохой день? Во всяком случае, не настолько плохой, как у главы аппарата Белого дома Джона Келли, который слушает, как его босс угрожает развязать третью мировую, попутно называя северокорейского лидера "человеком-ракетой", — гласит надпись на изображении, которым поделился пользователь votevets.

"Генерал Джон Келли в США пользуется неизменным уважением за верную службу родине. Однако сегодня во время речи Трампа он, похоже, усомнился в итогах всей своей жизни", — говорится в записи.

​Многие обратили внимание на сходство между Келли и капитаном Пикаром из сериала "Звездный путь".

​Некоторым пользователям показалось, что даже первая леди Меланья Трамп, которая также попала в кадр, выглядит несколько озадаченной.

"Джон Келли и Меланья отреагировали на речь Трампа так же, как и все мы", — пишет Chelseashow.

Президент США Дональд Трамп выступает на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, Нью-Йорк. 19 сентября 2017
© REUTERS / Shannon Stapleton
Трамп расколол мир речью в ООН
​Выступление Трампа на Генассамблее ООН многим показалось неоднозначным. Президент то призывал к миру, то угрожал войной. Так, он пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам, а северокорейского лидера назвал "человеком-ракетой". Трамп также призвал пересмотреть Совместную программу действий (СВДП), которая позволила решить иранскую ядерную проблему, и назвал Иран "страной-изгоем".

Речь Трампа подвергли критике даже союзники Вашингтона. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что ситуация вокруг КНДР должна непременно решаться мирным путем, а в Евросоюзе никогда не угрожают уничтожить другие страны. Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём назвала речь Трампа неудачной, "произнесенной перед неудачной аудиторией в неудачное время". Французский лидер Эммануэль Макрон, комментируя выступление своего американского коллеги, подчеркнул, что "надо работать вместе, и мир пойдет вперед с США или без них". Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что у Москвы заявления Трампа вызывают тревогу.

© AP Photo / Mary AltafferГлава аппарата Белого дома Джон Келли и Меления Трамп среди слушающих речь Дональда Трампа на 72 заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
© AP Photo / Mary Altaffer
Глава аппарата Белого дома Джон Келли и Меления Трамп среди слушающих речь Дональда Трампа на 72 заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена