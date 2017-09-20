Глава аппарата Белого дома слушал речь Трампа в ООН, закрыв лицо руками

Глава аппарата Белого дома Джон Келли и Меления Трамп среди слушающих речь Дональда Трампа на 72 заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017

Глава аппарата Белого дома Джон Келли и Меления Трамп среди слушающих речь Дональда Трампа на 72 заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter обратили внимание на то, что руководитель аппарата Белого дома Джон Келли слушал выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН, закрыв лицо руками. Об этом сообщает агентство Sputnik.

"Джон Келли, видимо, испытал своего рода экзистенциальный кризис во время речи Трампа в ООН", — пишет Kyle_Feldscher.

John Kelly apparently went through some sort of existential crisis during Trump's UN speech. pic.twitter.com/v0JUz21klN — Kyle Feldscher (@Kyle_Feldscher) 19 сентября 2017 г.

​Некоторые пользователи решили, что из-за Трампа у отставного генерала не задался день.

"Плохой день? Во всяком случае, не настолько плохой, как у главы аппарата Белого дома Джона Келли, который слушает, как его босс угрожает развязать третью мировую, попутно называя северокорейского лидера "человеком-ракетой", — гласит надпись на изображении, которым поделился пользователь votevets.

"Генерал Джон Келли в США пользуется неизменным уважением за верную службу родине. Однако сегодня во время речи Трампа он, похоже, усомнился в итогах всей своей жизни", — говорится в записи.

Gen. John Kelly is universally respected for his service to the nation, but seemed to be questioning his own legacy at Trump's #UNspeech. pic.twitter.com/KpwCdS68CB — VoteVets (@votevets) 19 сентября 2017 г.

​Многие обратили внимание на сходство между Келли и капитаном Пикаром из сериала "Звездный путь".

John Kelly's reaction to Trump calling Kim Jong Un "Rocket Man" and saying he'd "totally destroy" North Korea: pic.twitter.com/S0ZR7B3Hql — Nick Jack Pappas (@Pappiness) 19 сентября 2017 г.

​Некоторым пользователям показалось, что даже первая леди Меланья Трамп, которая также попала в кадр, выглядит несколько озадаченной.

"Джон Келли и Меланья отреагировали на речь Трампа так же, как и все мы", — пишет Chelseashow.

John Kelly and Melania listening to Trump at the UN is all of us. pic.twitter.com/9eCh3eaTAm — Chelsea (@Chelseashow) 19 сентября 2017 г.

​Выступление Трампа на Генассамблее ООН многим показалось неоднозначным. Президент то призывал к миру, то угрожал войной. Так, он пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам, а северокорейского лидера назвал "человеком-ракетой". Трамп также призвал пересмотреть Совместную программу действий (СВДП), которая позволила решить иранскую ядерную проблему, и назвал Иран "страной-изгоем".

Речь Трампа подвергли критике даже союзники Вашингтона. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что ситуация вокруг КНДР должна непременно решаться мирным путем, а в Евросоюзе никогда не угрожают уничтожить другие страны. Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём назвала речь Трампа неудачной, "произнесенной перед неудачной аудиторией в неудачное время". Французский лидер Эммануэль Макрон, комментируя выступление своего американского коллеги, подчеркнул, что "надо работать вместе, и мир пойдет вперед с США или без них". Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что у Москвы заявления Трампа вызывают тревогу.