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Грызлов: получение летального оружия не поможет Киеву решить конфликт

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2017 (345)
20:0620.09.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов. Архивное фотоПредседатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МИНСК, 20 сен — РИА Новости. Попытки Киева получить новое летальное оружие — бесполезный шаг для урегулирования в Донбассе, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

"Возникает вопрос: почему со стороны Киева нет действий по продлению и качественному обновлению закона об особом статусе отдельных районов Донбасса, срок действия которого истекает в октябре. Минские соглашения базируются на том, что такой закон должен быть и действовать на постоянной основе. Особый статус Донбасса – основа политического урегулирования", — сказал Грызлов.

Солдаты ВСУ возле Марьинки, Донецкая область, Украина. Архивное фото
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
В ДНР считают, что Киев не заинтересован в мирном урегулировании конфликта
Вместо этого, по его словам, "правящими кругами Украины предпринимаются попытки приобрести новые виды летального оружия, что является шагом, абсолютно бесполезным для политического урегулирования конфликта".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. Он утверждает, что законопроект предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этих заявлений от американских официальных источников нет.

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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В ДНР считают, что поддержка США приведет к эскалации конфликта на Донбассе
Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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