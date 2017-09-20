Эксперты проработают встречу лидеров "нормандской четверки", заявил Песков

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Для встречи лидеров "нормандской четверки" нужна предварительная работа экспертов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду РИА Новости.

"Эксперты будут прорабатывать", — сказал Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен созвать встречу в "нормандском формате" после выборов в Германии.

Формат "нормандской четверки" по урегулированию в Донбассе сформировался летом 2014 года: 6 июня в Нормандии на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников прошел ряд встреч с участием президентов России, Франции, Германии и Украины. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель выступили инициаторами встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко. Беседа длилась 15 минут и носила закрытый характер.