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Мексика объявила трехдневный траур по погибшим при сильном землетрясении

Сюжет:
Серия землетрясений в Мексике (98)
20:0020.09.2017
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© AFP 2017 / Yuri CortezЛюди остаются на улицах после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017Люди остаются на улицах после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017
© AFP 2017 / Yuri Cortez

МЕХИКО, 20 сен – РИА Новости. Трехдневный траур объявлен в Мексике по погибшим в результате мощного землетрясения, сообщила администрация президента Энрике Пеньи Ньето.

Спасатели, пожарные, полицейские, солдаты и волонтеры ищут выживших после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017
© AFP 2017 / Pedro Pablo
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 225
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. По последним официальным данным, погибли 225 человек. Под завалами разрушенных зданий могут оставаться люди, на месте обрушений продолжаются спасательные работы.

"Президент Энрике Пенья Ньето объявил трехдневный национальный траур в память о жертвах землетрясения. Мексика разделяет эту боль", — говорится в сообщении администрации в ее микроблоге в Twitter.

Последствия разрушительного землетрясения в Мексике
© AFP 2017 / Alfredo EstrellaЗемлетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник вечером на юго-востоке Мексики. Подземные толчки были зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск).Люди помогают извлекать пострадавших из под обломков здания после землетрясения в Мехико
© AFP 2017 / Alfredo Estrella
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник вечером на юго-востоке Мексики. Подземные толчки были зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск).
© AFP 2017 / Ronaldo SchemidtЭпицентр находился в 49 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 км от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.Люди во время землетрясения в Мехико
© AFP 2017 / Ronaldo Schemidt
Эпицентр находился в 49 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 км от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.
© AFP 2017 / Ronaldo SchemidtМощное землетрясение в Мексике повлекло за собой одиннадцать афтершоков, самый сильный из которых был магнитудой 4,0.Спасатели вытаскивают пострадавшего из под завалов после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017
© AFP 2017 / Ronaldo Schemidt
Мощное землетрясение в Мексике повлекло за собой одиннадцать афтершоков, самый сильный из которых был магнитудой 4,0.
© REUTERS / Carlos JassПодземные точки привели к масштабным разрушениям во многих городах страны, в том числе и в столице, где МВД ввело чрезвычайное положение после землетрясения.Спасатели ищут выживших после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017
© REUTERS / Carlos Jass
Подземные точки привели к масштабным разрушениям во многих городах страны, в том числе и в столице, где МВД ввело чрезвычайное положение после землетрясения.
© AFP 2017 / Alfredo EstrellaПо данным главы национальной аварийно-спасательной службы Мексики, в результате землетрясения погибли 216 человек: 86 в Мехико, 71 в Морелосе, 43 в Пуэбле, 12 в штате Мехико, трое в Герреро и один в Оахаке.Пострадавшая в результате землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017
© AFP 2017 / Alfredo Estrella
По данным главы национальной аварийно-спасательной службы Мексики, в результате землетрясения погибли 216 человек: 86 в Мехико, 71 в Морелосе, 43 в Пуэбле, 12 в штате Мехико, трое в Герреро и один в Оахаке.
© REUTERS / Rafael Arias/ Social MediaМинистр образования Мексики Аурелио Нунье сообщил, что не менее 30 человек, в том числе дети, погибли при обрушении школы в Мехико.Поисково-спасательная операция на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Мехико. 19 сентября 2017
© REUTERS / Rafael Arias/ Social Media
Министр образования Мексики Аурелио Нунье сообщил, что не менее 30 человек, в том числе дети, погибли при обрушении школы в Мехико.
© AP Photo / Marco UgarteПо меньшей мере 100 человек после землетрясения оказались заблокированы под обломками семиэтажной швейной фабрики в мексиканской столице.Мужчина выходит из здания, рухнушего после землетрясения, в Мехико. 19 сентября 2017
© AP Photo / Marco Ugarte
По меньшей мере 100 человек после землетрясения оказались заблокированы под обломками семиэтажной швейной фабрики в мексиканской столице.
© AFP 2017 / Alfredo EstrellaПо всему Мехико сейчас идут разборы завалов. Для этого в город введены силы армии и морской пехоты, задействован так называемый план Marina, в рамках которого военные оказывают помощь пострадавшим.Автомобиль, поврежденный обломками рухнувшего здания, после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017
© AFP 2017 / Alfredo Estrella
По всему Мехико сейчас идут разборы завалов. Для этого в город введены силы армии и морской пехоты, задействован так называемый план Marina, в рамках которого военные оказывают помощь пострадавшим.
© AFP 2017 / Raul ArboledaСпасатели просят окружающих соблюдать тишину, чтобы услышать голоса выживших, оказавшихся под завалами и обломками зданий.Спасатели просят тишины, чтобы услышать голоса возможных выживших под обломками здания, после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017
© AFP 2017 / Raul Arboleda
Спасатели просят окружающих соблюдать тишину, чтобы услышать голоса выживших, оказавшихся под завалами и обломками зданий.
© AP Photo / Rebecca Blackwell Сразу после землетрясения работа сотовой связи в Мехико была наружена.Землетрясение в Мексике. 19 сентября 2017 года
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Сразу после землетрясения работа сотовой связи в Мехико была наружена.
© AFP 2017 / Ronaldo SchemidtВ результате землетрясения порядка четырех с половиной миллионов человек в Мексике остались без света. К утру 20 сентября электроснабжение в пострадавших районах было восстановлено на 73%.Спасатель ищет выживших после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017
© AFP 2017 / Ronaldo Schemidt
В результате землетрясения порядка четырех с половиной миллионов человек в Мексике остались без света. К утру 20 сентября электроснабжение в пострадавших районах было восстановлено на 73%.
© REUTERS / Henry RomeroСотни горожан принимают участие в разборе завалов и собирают продукты питания для нуждающихся.Люди помогают разгребать завали после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017
© REUTERS / Henry Romero
Сотни горожан принимают участие в разборе завалов и собирают продукты питания для нуждающихся.
© AFP 2017 / Yuri CortezПапа Римский Франциск выразил солидарность с населением Мексики, пережившей "ужасное землетрясение", предложив молиться за его жертв и всех, кто помогает пострадавшим.Люди остаются на улицах после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017
© AFP 2017 / Yuri Cortez
Папа Римский Франциск выразил солидарность с населением Мексики, пережившей "ужасное землетрясение", предложив молиться за его жертв и всех, кто помогает пострадавшим.
© AFP 2017 / Alfredo EstrellaСоболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями в Мексике выразил и генсек ООН Антониу Гутерреш. В заявлении говорится, что Организация Объединенных Наций готова оказать помощь пострадавшей стране. Помощь в ликвидации последствий землетрясения Мексике также предложили США, Великобритания, Израиль, Япония и Турция.Манекен на поврежденном в результате землетрясения автомобиле в Мехико. 19 сентября 2017
© AFP 2017 / Alfredo Estrella
Соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями в Мексике выразил и генсек ООН Антониу Гутерреш. В заявлении говорится, что Организация Объединенных Наций готова оказать помощь пострадавшей стране. Помощь в ликвидации последствий землетрясения Мексике также предложили США, Великобритания, Израиль, Япония и Турция.
© AFP 2017 / Pedro PabloПрезидент России Владимир Путин в телеграмме мексиканскому коллеге выразил соболезнования в связи с произошедшим землетрясением, отметив готовность России оказать помощь в ликвидации последствий подземных толчков и в поиске пропавших под завалами.Спасатели, пожарные, полицейские, солдаты и волонтеры ищут выживших после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017
© AFP 2017 / Pedro Pablo
Президент России Владимир Путин в телеграмме мексиканскому коллеге выразил соболезнования в связи с произошедшим землетрясением, отметив готовность России оказать помощь в ликвидации последствий подземных толчков и в поиске пропавших под завалами.
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