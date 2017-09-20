В Эр-Рияд заявили, что Тегеран не соблюдает условия ядерной сделки

ООН, 20 сен — РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Тегеран не выполняет условия соглашения по ядерной программе Ирана.

"Мы считаем, что соглашение должно строго соблюдаться. Иран не соблюдает условия соглашения", — сказал Аль-Джубейр журналистам в Нью-Йорке.

"Мы говорили неоднократно, что ожидали, что соглашение приведет к тому, что Иран никогда не сможет получить ядерные возможности и будет полностью выполнять соглашение. Мы не считаем, что Иран это делает", — подчеркнул министр.

В день открытия дебатов высокого уровня 72-й сессии Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп назвал Иран "страной-изгоем" и "коррумпированной диктатурой", которая экспортирует насилие. Ядерное соглашение с Тегераном Трамп назвал "позором США".

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.